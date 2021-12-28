Верховный суд РФ ликвидировал международный "Мемориал"

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Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное общество "Мемориал", признанное в России НКО-иноагентом, сообщает РИА Новости.

Таким образом, по иску Генпрокуратуры будут ликвидированы само общество и его структурные организации. Уже известно, что защита планирует обжаловать это решение.

В ноябре Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации двух структур организации: в Верховный суд – о ликвидации "Мемориала", в Мосгорсуд – против правозащитного центра "Мемориал". Рассмотрение последнего назначено на 29 декабря.

Позже Владимир Путин выразил надежду, что судебное разбирательство по данному делу будет объективным.

В качестве аргументов прокуратура ссылается на систематическое неуказание статуса иностранного агента обеими организациями. Также эксперты прокуратуры выявили в деятельности общества оправдание террористических и экстремистских организаций.

По оценке прокуратуры, правозащитный центр "Мемориал" занимается искажением истории, очерняя память о Великой Отечественной войне и создавая лживый образ СССР как террористического государства.

Юристы "Мемориала" при этом просили не применять такую строгую меру, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.