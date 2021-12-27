Суд признал виновным историка Дмитриева в изготовлении детской порнографии

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Петрозаводский суд признал виновным главу регионального отделения центра "Мемориал" (признан в России иноагентом) Юрия Дмитриева. Его обвинили в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитриева приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее историка оправдали по статьям об изготовлении детской порнографии и незаконном хранении части огнестрельного оружия. При этом суд в отношении него вынес обвинительный приговор в совершении сексуального насилия над ребенком.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев несколько лет фотографировал обнаженную несовершеннолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии. В тот момент девочке было от трех до десяти лет. А в период, когда ребенку было от семи до одиннадцати лет, совершал насильственные действия.

