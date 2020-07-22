Суд приговорил к 3,5 годам колонии главу карельского "Мемориала" Дмитриева

15:13
Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
Суд приговорил к 3,5 годам колонии главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о распространении детской порнографии и о сексуальном насилии над дочкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева.
"Срок наказания определен, опять же предварительно, со слов [судьи], 3 года 6 месяцев, если это так, то где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу", – сказал юрист.
Обвинение просило отправить Дмитриева в колонию на 15 лет.
По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев несколько лет фотографировал обнаженную несовершеннолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии. В тот момент девочке было от трех до десяти лет. А в период, когда ребенку было от семи до одиннадцати лет, он насиловал ее.
Дмитриева задержали в 2018 году при попытке покинуть Петрозаводск.
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