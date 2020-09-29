Суд увеличил срок наказания историку Юрию Дмитриеву

29 сентября, 19:57
Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
Верховный суд Карелии увеличил срок лишения свободы руководителю карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Артема Черкасова.
"Оправдательный приговор был отменен с направлением на новое рассмотрение в городской суд, а по обвинительному приговору увеличили наказание с 3,5 года до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – сказал собеседник агентства.
Ранее Дмитриев был оправдан судом по статьям об изготовлении детской порнографии и незаконном хранении части огнестрельного оружия. При этом суд в отношении него вынес обвинительный приговор в совершении сексуального насилия над ребенком.
Следствие полагает, что Дмитриев несколько лет фотографировал обнаженную несовершеннолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии. Историк свою вину отрицает.
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