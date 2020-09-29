Суд увеличил срок наказания историку Юрию Дмитриеву

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Верховный суд Карелии увеличил срок лишения свободы руководителю карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Артема Черкасова.

"Оправдательный приговор был отменен с направлением на новое рассмотрение в городской суд, а по обвинительному приговору увеличили наказание с 3,5 года до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – сказал собеседник агентства.

Ранее Дмитриев был оправдан судом по статьям об изготовлении детской порнографии и незаконном хранении части огнестрельного оружия. При этом суд в отношении него вынес обвинительный приговор в совершении сексуального насилия над ребенком.

Следствие полагает, что Дмитриев несколько лет фотографировал обнаженную несовершеннолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии. Историк свою вину отрицает.

