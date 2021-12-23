В прокуратуре заявили, что материалы "Мемориала" вызывают у россиян депрессию

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Материалы правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) оказывают негативное влияние на психическое здоровье граждан и могут вызвать депрессию, заявил представитель столичной прокуратуры в Мосгорсуде.

По его словам, организация неоднократно нарушала закон об иноагентах.

"Из-за этого граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям… Это может привести к различным последствиям: формированию негативного общественного мнения или депрессии", – цитирует прокурора РИА Новости.

Таким образом, представитель прокуратуры обосновал необходимость ликвидации данного центра.

"С признания организации иноагентом прошло много лет. Были многочисленные привлечения к ответственности, но ситуация не меняется. Только когда эти нарушения превысили разумное количество, прокуратура обратилась в суд", – подчеркнул он.

Ранее Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации "Мемориала" (организация признана в РФ иноагентом). Позже Владимир Путин выразил надежду, что судебное разбирательство по данному делу будет объективным.