СК проверит писателя Быкова на дискредитацию ВС РФ – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом)

Писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) начали проверять по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ", – сообщил собеседник агентства.

Быкова включили в реестр иноагентов в июле 2022 года. Сообщалось, что уже тогда публицист пребывал за границей.

Позже Никулинский районный суд Москвы выписал Быкову штраф за несоблюдение требований к иноагентам. Он не маркировал публикации в социальных сетях. Сумма штрафа для Быкова составила 40 тысяч рублей.



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