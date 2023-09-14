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14 сентября, 10:38

Общество

Бывшего футболиста Савина снова проверят по статье о дискредитации ВС РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Правоохранительные органы начали проверку в отношении экс-футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации ВС РФ после его интервью Ксении Собчак. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Интервью Собчак с Савиным было опубликовано в апреле 2023 года.

Как сообщили в органах, если подтвердится, что Савин вновь нарушил закон, то на него уже могут завести уголовное дело, по которому бывшему футболисту может грозить до 5 лет лишения свободы.

17 февраля Тверской суд Москвы назначил блогеру штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

О рассмотрении дела Савина стало известно в конце января, когда составленный в отношении экс-футболиста административный протокол поступил в Тверской суд Москвы.

В 2022 году блогер выпустил на своем канале о футболе видео с украинскими игроками. В мае Савин покинул Россию, объяснив свое решение своей позицией.

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