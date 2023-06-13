МВД РФ проверит украинского блогера Ивангая на фоне его националистических высказываний

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещена на территории РФ)/boredoneguy

Российское министерство внутренних дел организовало проверку в отношении украинского блогера Ивангая (настоящее имя Иван Рудской. – Прим. ред.), сообщает Life.ru.

По информации СМИ, это связано с его националистическими высказываниями.

Ранее Ивангай выложил видео, в которых высказывался против российской спецоперации. Кроме того, он сжигал купюру номиналом 2 000 рублей в приложении TikTok, так как думал, что на банкноте изображен Крымский мост.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о планах обратиться в полицию по поводу рекламы онлайн-казино на канале блогера. Сам Ивангай покинул территорию РФ еще в 2021 году.

До этого стало известно, что столичный Тверской суд оштрафовал бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Его обязали выплатить 50 тысяч рублей.