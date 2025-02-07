ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону женщин-агентов спецслужб Киева

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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четверых женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

"В городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса", – указано в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные прошли на Украине обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению беспилотниками, а также методам выявления наружного наблюдения. В ведомстве добавили, что от задержанных были получены признательные показания.

Ранее уголовное дело возбудили против жителя Новороссийска, задержанного возле тайника со взрывчаткой. Гражданин связался с представителями проукраинской террористической организации и обязался взять взрывчатое устройство для дальнейшей подготовки к теракту. Его задержали на месте инцидента.

До этого российские спецслужбы предотвратили теракт против работников оборонного предприятия под Ярославлем. Завербованный россиянин достал из тайника емкости с опасными химическими веществами, планируя залить их в воздуховоды машин сотрудников ОПК. Мужчина был задержан.

