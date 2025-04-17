Полиция разыскивает водителя, стрелявшего в курьера в Люберцах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция разыскивает водителя, стрелявшего в курьера в ходе конфликта в Люберцах. Об этом сообщает телеграм-канал подмосковной полиции.

Инцидент произошел возле одного из домов Октябрьского проспекта.

"По предварительной информации, между водителем автомобиля и доставщиком еды произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Курьер получил телесные повреждения, ему оказали медпомощь.

Ранее в Москве задержали 26-летнего мужчину, который во время конфликта с другим пассажиром распылил перцовый баллончик в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии. Между мужчинами произошла драка, после которой нападавший скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его на станции "Савеловская". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.