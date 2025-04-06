На Алтае задержан мужчина, забросавший полицейских взрывчаткой

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Полицейские Алтайского края задержали 45-летнего мужчину за то, что он забросал правоохранителей взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Инцидент случился вечером 5 апреля в селе Бочкари Целинного района края. По предварительным данным, местный житель на фоне личной неприязни стал стрелять по своему односельчанину из самодельного огнестрельного оружия.

Прибывшие на место полицейские попытались помешать мужчине, но он оказал активное сопротивление и начал бросать в правоохранителей самодельные взрывчатые вещества.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В ходе обысков у мужчины нашли и изъяли взрывчатку и боеприпасы.

Ранее словесная ссора закончилась дракой на станции столичного метро "Петровско-Разумовская". В ходе конфликта злоумышленник ударил своего оппонента по лицу. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Привлечение нападавшего к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

