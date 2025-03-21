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21 марта, 11:19

Происшествия

Мужчина пострадал в результате конфликта на станции метро "Петровско-Разумовская"

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина пострадал в результате конфликта на станции столичного метро "Петровско-Разумовская". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, между двумя пассажирами возникла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник ударил своего оппонента рукой в лицо. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Привлечение нападавшего к уголовной ответственности по статье УК РФ "Побои" на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее в столице задержали 26-летнего москвича, который во время конфликта с другим пассажиром распылил перцовый баллончик в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии. Затем между мужчинами произошла драка, после нее нападавший скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его на станции "Савеловская". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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