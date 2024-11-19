Конфликт между мужчинами в наушниках произошел на станции метро "Царицыно"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На станции столичного метро "Царицыно" произошел конфликт между двумя пассажирами, которые были в наушниках. Об этом пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, мужчина набросился на другого из-за того, что не расслышал сказанную ему фразу, поскольку был в наушниках. Ему показалось, что оппонент хочет проявить агрессию, поэтому напал первый, ударив два раза кулаком в лицо.

Пострадавшему, который не расслышал из-за наушников, что ему сказал оппонент и хотел уточнить, потребовалась медпомощь. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по статье "Побои" контролируется прокуратурой Московского метрополитена.

Ранее мужчина избил 15-летнего подростка в переходе на станцию "Севастопольская". По версии правоохранителей, между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал бить мальчика по лицу и груди. Нападавшего могут привлечь к ответственности по статье "Побои".