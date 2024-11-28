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28 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": женщина напала на пассажирку в вагоне поезда столичного метро

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Жительница Москвы в вагоне поезда столичного метро ударила пассажирку после просьбы дать пройти. Один удар она нанесла в лицо женщине, другой – в живот.

В результате пострадавшая обратилась в больницу, а нападавшую, вычислив по камерам видеонаблюдения, полицейские задержали по месту жительства. По словам задержанной, она напала, потому что пострадавшая якобы к ней слишком грубо обратилась.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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