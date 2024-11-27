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Новости

27 ноября, 17:30

Происшествия

Новости регионов: судно перевернулось в аквартории Баренцева моря в Мурманской области

Новости регионов: судно перевернулось в аквартории Баренцева моря в Мурманской области

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Две машины столкнулись на улице Хабарова в ТиНАО

Транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с прогулочным судном в Мурманской области. По предварительным данным, оно перевернулось в акватории Баренцева моря. Всех пассажиров доставили на берег. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Между тем минимум три машины столкнулись в Нижнем Новгороде на скользкой дороге. Есть пострадавшие. На месте ДТП работает скорая помощь. Затор в районе аварии растянулся почти на 3 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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