Авиакомпания "Азимут" проверит наличие дефектов в самолете SSJ-100 после ЧП в Анталье

Авиакомпания "Азимут" проверит наличие дефектов в самолете Sukhoi Superjet 100, который совершил грубую посадку в турецкой Анталье. После этого будет принято решение о дальнейшей эксплуатации лайнера.

Как заявили в руководстве компании, из-за сильного ветра при посадке борт ударился двигателем о полосу, из деформированного бака стало вытекать топливо, которое воспламенилось. Причину аварии определит комиссия по расследованию, подчеркнули в "Азимуте".

Воздушное судно застраховано, сумма ущерба от инцидента еще не установлена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.