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26 ноября, 22:30

Происшествия

Авиакомпания "Азимут" проверит наличие дефектов в самолете SSJ-100 после ЧП в Анталье

Авиакомпания "Азимут" проверит наличие дефектов в самолете SSJ-100 после ЧП в Анталье

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Авиакомпания "Азимут" проверит наличие дефектов в самолете Sukhoi Superjet 100, который совершил грубую посадку в турецкой Анталье. После этого будет принято решение о дальнейшей эксплуатации лайнера.

Как заявили в руководстве компании, из-за сильного ветра при посадке борт ударился двигателем о полосу, из деформированного бака стало вытекать топливо, которое воспламенилось. Причину аварии определит комиссия по расследованию, подчеркнули в "Азимуте".

Воздушное судно застраховано, сумма ущерба от инцидента еще не установлена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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