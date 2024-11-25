"Московский патруль": один человек пострадал в результате драки в столичном ТЦ

В одном из торговых центров Москвы произошла драка, в которой участвовали более 10 человек. Один из них пострадал.

Начало конфликта зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине. Судя по кадрам, один из участников пытался что-то объяснить сотрудникам торговой точки и, предположительно, охраннику. После этого началась потасовка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе расследования. В ближайшее время следователи установят, что же послужило началом драки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".