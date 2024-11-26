Жительница Омска бесплатно забрала с маркетплейса товары на 1,6 млн рублей

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Жительница Октябрьского округа города Омска подозревается в мошенничестве более чем на 1,6 миллиона рублей при заказе товаров на маркетплейсе, пишет пресс-служба УМВД РФ по городу.

Полицейские выяснили, что 32-летняя женщина сначала заказала пару товаров и увидела, что деньги с ее счета не списались. Затем она попробовала вновь приобрести товар без оплаты. В результате за 2 дня она купила 735 наименований на общую сумму 1 676 182 рубля – от канцелярских принадлежностей, детских вещей, посуды и мягких игрушек и до ювелирных украшений, бытовой техники и предметов мебели.

Представитель маркетплейса узнал о сбое в системе и обратился в полицию с заявлением. Полицейские установили личность злоумышленницы и нашли украденное в ее квартире, а также в частном доме родителей женщины.

Правоохранители установили, что также женщина может быть причастна к попытке хищения еще 580 товаров на сумму более 14 миллионов рублей, так как она даже не успела получить их. По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Ранее житель подмосковного Раменского купил три новых MacBook Pro 14 по 369 рублей за штуку при их общей рыночной цене около 600 тысяч рублей. Он увидел рекламу, где можно было купить устройства по огромной скидке. Мужчина внес 1 107 рублей за три компьютера, но технику не получил. Суд постановил предоставить ему ноутбуки, так как сделка была признана состоявшейся.

