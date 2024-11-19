Минпромторг РФ будет блокировать маркировку поддельным производителям одежды и обуви

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Минпромторг запустит эксперимент по выявлению и блокировке маркировок производителям одежды и обуви, если они выдают чужой товар за свой, рассказала заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.

"Зачастую коды маркировки получали компании, которые себя заявляли производителями, но таковыми на самом деле не являлись", – цитирует ее ТАСС.

Приезжева пожаловалась, что контрафактная продукция занимает на рыке долю добросовестных и перспективных производителей, поэтому правительство продолжает проводить системную работу, чтобы вся номенклатура легкой промышленности была охвачена маркировкой.

Так, с 1 сентября участниками системы по маркировке товаров стали и маркетплейсы. Кроме того, завершен и эксперимент по маркированию документов для сопровождения товара.

"К сожалению, у нас до недавней поры была возможность использовать разрешительную документацию, которая выдана на другую продукцию, или на основании чужих документов продавать свою продукцию", – напомнила она и отметила, что сейчас такое уже невозможно.

Только с мая по август все крупные сети России заблокировали по 35 миллионов литров нелегальной молочной продукции и столько же – нелегальной воды. Заблокированный таким механизмом товар необходимо уничтожать, чтобы он не вернулся обратно на полки, уверены депутаты.

