Юрист Георгиева объяснила, когда покупатель имеет право взять дорогой товар за "копейки"

Житель Подмосковья купил на одном из маркетплейсов три новых ноутбука всего за 1 107 рублей. Интернет-магазин пытался доказать, что произошла техническая ошибка, однако суд встал на сторону покупателя. Разбираемся с юристом, как отстоять свои права в подобной ситуации.
Удачные покупки
Житель подмосковного Раменского Денис купил на одном из маркетплейсов три MacBook Pro 14 всего за 1 107 рублей еще в середине 2023 года. В официальных магазинах покупка обошлась бы ему почти в миллион.
По данным СМИ, позднее продавец отменил заказ, заявив, что на сайте произошел технический сбой. Денис в свою очередь нанял юриста и подал иск в суд с требованием признать покупку законной. В апреле 2024 года покупателя признали правым и обязали продавца доставить истцу товар, однако представители компании не спешили исполнять решение, сообщил "Комсомольской правде" юрист Александр Питниченко.
В итоге три новых ноутбука доехали до Дениса 29 октября.
Ранее подобная ситуация произошла с жителем Волгограда Станиславом: из-за сбоя в приложении ЦУМа он заказал в интернет-магазине вещей на 2 787 рублей, что было в 846 раз ниже реальной стоимости товаров. Представители ЦУМа сообщили о невозможности доставить покупку и предложили привезти вещи после оплаты полной суммы. Но мужчина отказался и решил обратиться в суд.
Магазин тогда возражал против претензий покупателя и предъявил к нему встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Торговый дом пояснял, что в день покупки на сайте произошел технический сбой, в результате которого цены отражались некорректно.
Суды трех инстанций отклонили требования мужчины и согласились с доводами ЦУМа. Однако Верховный суд поддержал истца.
Покупатель всегда прав
Подобные дела – это не случайность и не удача, заметила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева. Согласно закону о защите прав потребителей, продавец обязан предоставлять покупателю всю необходимую достоверную информацию о товаре. Кроме того, любая указанная на сайте цена приравнивается к публичной оферте.
Юрист подчеркнула, что по закону о защитите прав потребителей требования покупателя должны быть удовлетворены в течение 10 дней. По истечении этого срока он может обратиться в суд с иском к продавцу.
Эксперт также предупредила, что в подобных ситуациях покупателю необходимо запастись доказательствами. Для этого подойдут скриншоты, чеки и переписка с продавцом, где будут указаны цена товара и факт покупки. Кроме того, юрист рекомендовала обратиться за помощью к нотариусу.
При этом в суде покупатель также имеет право потребовать компенсацию за моральный вред и судебные расходы. Кроме того, за неудовлетворение требований потребителя продавца могут обязать выплатить покупателю штраф в размере 50% от цены товара, заключила юрист.