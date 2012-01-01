Юрист Георгиева объяснила, когда покупатель имеет право взять дорогой товар за "копейки"

Житель Подмосковья купил на одном из маркетплейсов три новых ноутбука всего за 1 107 рублей. Интернет-магазин пытался доказать, что произошла техническая ошибка, однако суд встал на сторону покупателя. Разбираемся с юристом, как отстоять свои права в подобной ситуации.

Удачные покупки

Житель подмосковного Раменского Денис купил на одном из маркетплейсов три MacBook Pro 14 всего за 1 107 рублей еще в середине 2023 года. В официальных магазинах покупка обошлась бы ему почти в миллион.

По данным СМИ, позднее продавец отменил заказ, заявив, что на сайте произошел технический сбой. Денис в свою очередь нанял юриста и подал иск в суд с требованием признать покупку законной. В апреле 2024 года покупателя признали правым и обязали продавца доставить истцу товар, однако представители компании не спешили исполнять решение, сообщил "Комсомольской правде" юрист Александр Питниченко.





Александр Питниченко юрист В своей жалобе ответчик утверждал, что решение суда невозможно исполнить, дескать, ноутов нет в свободной продаже в РФ – ссылались на их отсутствие в сетевых магазинах. В ответ на это мы произвели фиксацию сведений в других интернет-магазинах и показали, что найти и купить их в РФ реально. Суд это доказательство принял и обжалуемое решение оставил без изменений.

В итоге три новых ноутбука доехали до Дениса 29 октября.

Ранее подобная ситуация произошла с жителем Волгограда Станиславом: из-за сбоя в приложении ЦУМа он заказал в интернет-магазине вещей на 2 787 рублей, что было в 846 раз ниже реальной стоимости товаров. Представители ЦУМа сообщили о невозможности доставить покупку и предложили привезти вещи после оплаты полной суммы. Но мужчина отказался и решил обратиться в суд.

Магазин тогда возражал против претензий покупателя и предъявил к нему встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Торговый дом пояснял, что в день покупки на сайте произошел технический сбой, в результате которого цены отражались некорректно.

Суды трех инстанций отклонили требования мужчины и согласились с доводами ЦУМа. Однако Верховный суд поддержал истца.

Покупатель всегда прав

Подобные дела – это не случайность и не удача, заметила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева. Согласно закону о защите прав потребителей, продавец обязан предоставлять покупателю всю необходимую достоверную информацию о товаре. Кроме того, любая указанная на сайте цена приравнивается к публичной оферте.



Алла Георгиева юрист Продавец мог хоть пять рублей указать, и покупатель мог бы приобрести товар за эти деньги. И неважно, по какой причине была установлена цена – здесь не играет роль соразмерность, технический сбой или еще что-то. Вся эта история – предпринимательские риски, и продавец за это отвечает.

Юрист подчеркнула, что по закону о защитите прав потребителей требования покупателя должны быть удовлетворены в течение 10 дней. По истечении этого срока он может обратиться в суд с иском к продавцу.

Эксперт также предупредила, что в подобных ситуациях покупателю необходимо запастись доказательствами. Для этого подойдут скриншоты, чеки и переписка с продавцом, где будут указаны цена товара и факт покупки. Кроме того, юрист рекомендовала обратиться за помощью к нотариусу.



Алла Георгиева юрист После оплаты можно зафиксировать у него нотариальное удостоверение того, что товар был куплен за эту цену. В документе необходимо указать, у какого продавца он приобретался. Это будет железным доказательством в суде.

При этом в суде покупатель также имеет право потребовать компенсацию за моральный вред и судебные расходы. Кроме того, за неудовлетворение требований потребителя продавца могут обязать выплатить покупателю штраф в размере 50% от цены товара, заключила юрист.