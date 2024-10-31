Юрист Георгиева: при покупке товара необходимо зафиксировать цену у нотариуса

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При покупке товаров с подозрительно низкой ценой необходимо сделать скриншот, а после оплаты можно зафиксировать у нотариуса удостоверение того, что товар был приобретен за эту цену у конкретного продавца, посоветовала юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24.

На фоне ситуации, когда житель Раменского купил три новых ноутбука MacBook Pro 14 за 1 107 рублей при их рыночной цене около 600 тысяч рублей, но не смог получить товар из-за отказа продавца, юрист заявила, что покупателю помогут и станут доказательством в суде Нотариальное удостоверение, чеки и переписка с продавцом.

"Конечно, стоит биться за свою покупку, потому что товар неплохой. Продавец должен знать закон о защите прав потребителей. Причем когда покупатель обращается к продавцу, то его требования должны быть удовлетворены в течение 10 дней", – добавила Георгиева.

По ее словам, в суде можно получить не только тот товар, который был заказан, но и компенсацию морального вреда и судебные расходы. Кроме того, покупатель имеет право на получение суммы штрафа, который назначают продавцу за неудовлетворение требований потребителя.

Юрист обратила внимание, что шансы выиграть такое дело велики, при этом не важно, по какой причине продавец указал неверный ценник, даже если на сайте был технический сбой.

"Вся эта история – это предпринимательские риски, и продавец за это все отвечает. Согласно закону о защите прав потребителей, именно на продавце лежит вся обязанность предоставлять покупателю всю необходимую достоверную информацию о товаре, это как раз тот же самый ценник", – подчеркнула Георгиева.

Когда клиент видит такую цену, это можно считать публичной офертой. Поэтому клиент решил, что готов приобрести товар за небольшую сумму, оплатил его, а дальнейшие события не имеют значения. Клиент вправе требовать товар, даже если у продавца его не было.

Между тем торговые сети часто используют малозаметные уловки для увеличения продаж, включая шум от магазинных тележек. Помимо этого, само расположение товаров на полках также заставляет покупателей тратить больше. Также дорогие товары стоят на уровне глаз, а дешевые располагаются выше или ниже. Кроме того, маркетологи привлекают продуктами с хорошими скидками и низкими ценами, несмотря на то что товар может оказаться не таким качественным.