Верховный суд вступился за россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле из-за сбоя

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Верховный суд поддержал волгоградца, купившего люксовые вещи на сайте ЦУМ в 846 раз дешевле реальной стоимости. Он смог сделать это из-за технического сбоя в приложении, пишет РИА Новости.

Из материалов дела следует, что житель Волгограда заметил на сайте магазина необычно низкие цены на вещи. В общей сложности он приобрел 19 предметов: пиджаки, свитера, рубашки, джинсы – по 19, 26, 39 рублей соответственно. Самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей.

Средства были списаны, на почту и телефон поступили подтверждения из магазина. Однако покупки не дошли до него, деньги были возвращены, а в ЦУМ мужчине заявили, что доставка невозможна. Волгоградец обратился в суд и попросил предоставить товары. В магазине ему пояснили, что в их приложении произошел технический сбой, поэтому цены стали отражаться некорректно. ЦУМ предложил передать товары при условии доплаты до полной стоимости.

Позже суды трех инстанций встали на сторону магазина. Однако Верховный суд отменил их решения.

"Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях", – пояснили в суде.

В ВС добавили, что объявленную в момент оформления заказа цену продавец в одностороннем порядке менять не может. В итоге коллегия направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.

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