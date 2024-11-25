АТОР не ожидает снижения турпотока в Турцию из-за ЧП с самолетом в Анталье

Фото: телеграм-канал SHOT

Спад продаж туров в Турцию из-за ситуации с возгоранием самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи не ожидается. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил в телеграм-канале.

Мурадян считает, что в Турции сейчас в целом низкий сезон, а сама авиакомпания не является очень крупным игроком рынка международных перевозок. Если возможен какой-то спад продаж, то только на короткое время и только у "Азимута", уточнил эксперт.

Вице-президент АТОР напомнил, что авикомпания также совершает полеты в Объединенные Арабские Эмираты из ряда городов, однако речь идет о небольшой кресельной емкости, и организованных туристов на этих рейсах "крайне мало". Менять долгосрочные планы и отменять туры в Турцию из-за ситуации с самолетом пассажиры вряд ли будут, добавил Мурадян.

Инцидент при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 сообщением Сочи – Анталья произошел 24 ноября. Предварительно установлено, что возгорание корпуса возникло из-за грубого приземления и сдвига ветра.

На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Возникший пожар оперативно ликвидировали, а людей эвакуировали по надувным трапам. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено уголовное дело.

По данным ОАК, отказов систем воздушного судна в преддверии посадки зафиксировано не было. Обстоятельства ЧП будет устанавливать специально созданная комиссия.