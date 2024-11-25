Причиной возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье мог стать удар о полосу при посадке

Фото: телеграм-канал SHOT

Предварительной причиной разлива и возгорания топлива самолета Sukhoi Superjet 100-95LR компании "Азимут" мог стать сильный удар лайнера о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

При этом отказов систем воздушного судна в преддверии посадки зафиксировано не было. В связи с этим обстоятельства произошедшего будет устанавливать специально созданная комиссия. Кроме того, непосредственный производитель самолета заявил о готовности оказать всю необходимую помощь в расследовании причин возгорания борта.

Несмотря на произошедшее, в ОАК подчеркнули, что безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 на сегодняшний день находится на стабильно высоком уровне. Например, регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих российских авиакомпаниях в текущем году достигла 98%.

При этом общий налет парка SSJ-100 по итогам 2022–2023 годов более чем на 50% превысил допандемийные показатели.

Инцидент при посадке самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Сочи в Анталью, произошел 24 ноября. По предварительной версии, из-за грубого приземления и сдвига ветра произошло возгорание корпуса самолета.

В результате никто не пострадал, включая 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Их эвакуировали по надувным трапам, а пожар оперативно потушили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

