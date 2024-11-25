Резервный борт с пассажирами поврежденного SSJ-100 вылетел из Антальи в Сочи

Фото: azimuth.ru

Резервный борт авиакомпании "Азимут" вылетел из Антальи в Сочи с пассажирами поврежденного в аэропорту турецкого города самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом в беседе с ТАСС сообщил исполнительный директор фирмы Эдуард Теплицкий.

По его словам, рейс стартовал в 10:54 по московскому времени.

Инцидент с самолетом произошел вечером 24 ноября. После посадки воздушное судно охватил пожар. Огонь, предположительно, начался в двигателе.

Пожарным удалось быстро потушить возгорание, в результате никто из пассажиров не пострадал. В "Азимуте" сообщили, что причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра.

Следователи устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося. Пассажиры рейса решили написать коллективный иск на "Азимут" после возгорания. По их словам, они пробыли в аэропорту около трех часов без еды, багажа и какой-либо информации.

СК тем временем возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Предварительный ущерб оценивается не менее чем в один миллион рублей.

