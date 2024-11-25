Более 20 самолетов вынужденно сели в других аэропортах Турции после ЧП с Superjet

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Свыше 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Даламана, Измира и прочих городов Турции после пожара на борту Sukhoi Superjet 100 в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта.

Авиагавань в Анталье не будет принимать рейсы до 03:00 по московскому времени. Вылеты будут осуществляться с полосы для военных рейсов.

Пожар охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" после посадки в аэропорту Антальи вечером 24 ноября. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Местным службам удалось быстро потушить пожар.

По данным авиакомпании, причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра. Командир борта принял решение об эвакуации по надувным трапам. Всех пассажиров благополучно доставили в аэровокзал, никто не пострадал.

Пассажиры самолета находятся в аэропорту уже около трех часов без еды, воды, багажа и информации о дальнейших действиях. Они решили написать коллективный иск на "Азимут".