Новости регионов: животноводческая ферма загорелась в подмосковном Серпухове

В подмосковном Серпухове загорелась животноводческая ферма. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Из горящего здания успели вывести сотню животных. Открытое горение ликвидировано. О причинах ЧП не сообщается.

МВД предупреждает россиян о новой волне кибермошенничества. Преступники под видом установки удаленных из App Store приложений массово взламывают телефоны. По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на их гаджеты банковские приложения или запрещенные соцсети.

В одной из квартир Хабаровска провалилась печь. Это произошло, когда хозяин жилья решил снять ее, чтобы показать трещины коммунальным службам. В тот момент затрещал пол и печь обрушилась к соседям.

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