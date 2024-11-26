Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 21:30

Происшествия

Новости регионов: животноводческая ферма загорелась в подмосковном Серпухове

Новости регионов: животноводческая ферма загорелась в подмосковном Серпухове

В Подмосковье задержали автоблогера Гаджиева, сбившего людей во время дрифта

Новости регионов: полиция Ленобласти закрыла крупную подпольную нарколабораторию

"Азимут" назвала причину пожара на борту самолета

Новости регионов: IV Конгресс молодых ученых пройдет в "Сириусе" с 27 по 29 ноября

Спасатели потушили пожар на Страстном бульваре

Спасатели вскрывают перекрытия в ресторанном комплексе на Страстном бульваре

Новости регионов: пьяный мужчина сжег 5 машин в Краснодаре

Пожар произошел в здании ресторана на Страстном бульваре Москвы

Новости мира: кубинские студенты почтили память Фиделя Кастро

В подмосковном Серпухове загорелась животноводческая ферма. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Из горящего здания успели вывести сотню животных. Открытое горение ликвидировано. О причинах ЧП не сообщается.

МВД предупреждает россиян о новой волне кибермошенничества. Преступники под видом установки удаленных из App Store приложений массово взламывают телефоны. По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на их гаджеты банковские приложения или запрещенные соцсети.

В одной из квартир Хабаровска провалилась печь. Это произошло, когда хозяин жилья решил снять ее, чтобы показать трещины коммунальным службам. В тот момент затрещал пол и печь обрушилась к соседям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарбезопасностьрегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика