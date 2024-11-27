Собака четыре дня ждала хозяина, утонувшего в Башкортостане

Фото: телеграм-канал "Кирилл Первов"

Собака уже четвертый день ждет хозяина, провалившегося под лед на реке в Караидельском районе Башкортостана, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности председателя госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова.

По его данным, 24 ноября велосипедист, желая сократить путь, решил пересечь реку Уфу по льду, толщина которого составляла примерно два сантиметра.

На месте инцидента работали спасатели и водолазы. Они исследовали дно на глубине, превышающей семь метров. В результате был обнаружен только велосипед. Все это время на берегу терпеливо ждала своего хозяина собака по имени Белка.

Близкие утонувшего пытались увести ее, но она снова и снова возвращалась к реке. Белка продолжала ждать хозяина, выбегая на лед. Собаку должен забрать племянник погибшего.

"Сегодня – четвертый день поисков. На дне тело мужчины обнаружено, сейчас его поднимают", – рассказал Первов.

Между тем собака в Китае после смерти хозяйки на протяжении двух лет приходила на ее могилу. Позже ее забрал сотрудник центра помощи бродячим собакам. Спустя время собака выздоровела, обросла шерстью, и ей дали кличку Чжунбао, что в переводе с китайского означает "верный малыш".