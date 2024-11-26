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26 ноября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: трубу с кипятком прорвало в Санкт-Петербурге

Новости регионов: трубу с кипятком прорвало в Санкт-Петербурге

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Трубу с горячей водой прорвало в Санкт-Петербурге. Кипяток разлился по дороге, из-за чего улицу затянуло густым паром. В зону разлива попало несколько автомобилей. По словам местных жителей, в одном из домов отключили воду и отопление. Кроме того, изменились маршруты нескольких автобусов. В настоящее время аварийные бригады устраняют неполадку.

Между тем в Красноярском крае мужчина сжег свою машину и гараж, оставив на ночь включенную электроплитку. По его задумке это должно было помочь без проблем завести автомобиль утром. В итоге огонь тушили восемь пожарных и две единицы спецтехники МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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