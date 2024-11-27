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Новости

27 ноября, 08:30

Происшествия

Новости регионов: многочисленные ДТП произошли в Находке

Новости регионов: многочисленные ДТП произошли в Находке

Новости регионов: крупную нарколабораторию накрыли в Ленинградской области

Две машины столкнулись на улице Хабарова в ТиНАО

Автомобиль ушел в кювет на Волоколамском шоссе в Подмосковье

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В Подмосковье задержали автоблогера Гаджиева, сбившего людей во время дрифта

В Находке из-за резкого перепада температур городские дороги покрылись ледяной коркой, что стало причиной многочисленных ДТП. На одной из улиц очевидцы сняли сразу несколько аварий.

В Ленинградской области накрыли крупную нарколабораторию. Ее обустроил местный житель в одной из промзон. Он арендовал два ангара за высоким забором с видеонаблюдением. На месте оперативники изъяли полтонны порошка и множество канистр с наркотическими веществами. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

На курорте Красная поляна появится черный список туристов. Туда перестанут пускать любителей выпить перед катанием или отправиться на необорудованные склоны. Новые нормы начнут действовать со следующего года. В них пропишут правила поведения и создадут реестр нарушителей, которых уже привлекали к ответственности.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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