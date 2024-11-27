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Новости

27 ноября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: огонь охватил помещения автосалона в Воронеже

Новости регионов: огонь охватил помещения автосалона в Воронеже

Автомобиль сгорел во дворе дома в Одинцовском районе

Новости регионов: многочисленные ДТП произошли в Находке

Новости регионов: крупную нарколабораторию накрыли в Ленинградской области

Две машины столкнулись на улице Хабарова в ТиНАО

Автомобиль ушел в кювет на Волоколамском шоссе в Подмосковье

Авиакомпания "Азимут" проверит наличие дефектов в самолете SSJ-100 после ЧП в Анталье

"Московский патруль": охранник столичного бара ударил попытавшегося закурить клиента

"Московский патруль": таможенники нашли в посылке из Таиланда банку с гашишным маслом

"Московский патруль": задержан автоблогер после наезда на людей в Подмосковье

В Воронеже произошел крупный пожар в автосалоне. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 28 специалистов и 9 единиц техники.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. В документе отмечается, что дополнение словом "Великий" позволит юридически закрепить традиционно употребляемое название города, а также его историко-культурный статус.

В Приморье шторм выбросил на берег рыболовное судно. В Морском спасательно-координационном центре "Владивосток" сообщили, что инцидент произошел в бухте Опричник. Пострадавших нет.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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