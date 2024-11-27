Новости регионов: огонь охватил помещения автосалона в Воронеже

В Воронеже произошел крупный пожар в автосалоне. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 28 специалистов и 9 единиц техники.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. В документе отмечается, что дополнение словом "Великий" позволит юридически закрепить традиционно употребляемое название города, а также его историко-культурный статус.

В Приморье шторм выбросил на берег рыболовное судно. В Морском спасательно-координационном центре "Владивосток" сообщили, что инцидент произошел в бухте Опричник. Пострадавших нет.

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