09 апреля, 17:15

ТАСС: обыски в "Новой газете" проходят по делу сооснователя газеты "Собеседник" Ролдугина

Обыски в "Новой газете" проходят по делу сооснователя газеты "Собеседник" Ролдугина – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обыски в редакции "Новой газеты" в Москве проходят по делу обозревателя издания и сооснователя газеты "Собеседник" Олега Ролдугина, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о незаконном использовании персональных данных. Кроме того, издание проверяют на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

Адвокат Калой Ахильгов, который представляет "Новую газету", отказался комментировать информацию о причине обысков.

"Оперативно-разыскные мероприятия позволили установить круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам", – добавили в правоохранительных органах.

О начале обысков в московской редакции издания стало известно 9 апреля. Спецслужбы прибыли в здание для проведения следственных мероприятий примерно в 12:00 по местному времени. В настоящее время в редакции находятся некоторые сотрудники, к ним не пускают адвокатов издания.

Читайте также


происшествия

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

