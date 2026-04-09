ТАСС: обыски в "Новой газете" проходят по делу сооснователя газеты "Собеседник" Ролдугина

Обыски в редакции "Новой газеты" в Москве проходят по делу обозревателя издания и сооснователя газеты "Собеседник" Олега Ролдугина, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о незаконном использовании персональных данных. Кроме того, издание проверяют на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

Адвокат Калой Ахильгов, который представляет "Новую газету", отказался комментировать информацию о причине обысков.

"Оперативно-разыскные мероприятия позволили установить круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам", – добавили в правоохранительных органах.

О начале обысков в московской редакции издания стало известно 9 апреля. Спецслужбы прибыли в здание для проведения следственных мероприятий примерно в 12:00 по местному времени. В настоящее время в редакции находятся некоторые сотрудники, к ним не пускают адвокатов издания.

