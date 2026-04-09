"Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции в Москве

Фото: sledcom.ru

Обыски начались в московской редакции издания "Новая газета", следует из поста СМИ в телеграм-канале.

Согласно публикации, спецслужбы прибыли в здание для проведения следственных мероприятий примерно в 12:00 по местному времени.

Причина проверки неизвестна. В настоящее время в редакции находятся некоторые сотрудники, к ним не пускают адвокатов издания.

Аналогичные мероприятия в прошлом году коснулись редакции агентства URA.RU в Свердловской области, а также домов некоторых сотрудников издания. Работа главного офиса была временно приостановлена, а доступ журналистов к ресурсам ограничен.

По данным правоохранительных органов, несколько корреспондентов были задержаны по подозрению в получении персональных данных от представителей силовых структур. В результате в отношении бывшего редактора Дениса Аллаярова было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

Еще одним фигурантом стал полицейский Андрей Карпов, которого следствие считает получателем денежных средств от сотрудника редакции.