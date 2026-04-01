Экс-редактор URA.RU Аллаяров признал вину по делу о взятке

Бывший редактор URA.RU Денис Аллаяров признал вину по делу о покупке криминальных сводок у сотрудника полиции. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Следующее заседание назначено на 8 апреля.

В начале июня 2025 года в Свердловской области прошли следственные действия в редакции агентства URA.RU. Работа главного офиса была временно приостановлена, а доступ журналистов к ресурсам ограничен. Обыски также проводились в домах некоторых сотрудников издания.

По данным правоохранительных органов, несколько журналистов были задержаны по подозрению в получении персональных данных от представителей силовых структур. В отношении Аллаярова возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

Еще одним фигурантом проходит Андрей Карпов, которого следствие считает получателем денежных средств от сотрудника редакции.