09 апреля, 10:57
В Забайкалье задержан бывший корреспондент "Радио Свободная Европа"
Российские спецслужбы задержали в Забайкальском крае бывшего внештатного корреспондента международной компания "Радио Свободная Европа" (признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Выяснилось, что житель Читы 1960 года рождения, пытаясь помочь Киеву, вступил в подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) телеграм-сообщество и передал противнику данные по поводу информационных ресурсов местного печатного издания, освещающего ход спецоперации, а также одного из объектов критической инфраструктуры.
Злоумышленник планировал оказать вредоносное влияние на ресурсы местного печатного издания и объекта критической инфраструктуры. Для этого он использовал полученные от украинских спецслужб данные. В результате компьютерной атаки органы региональной власти временно не могли выполнять свои обязанности.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчину задержали. Во время обыска у него нашли и изъяли средства вычислительной техники и связи, в которых были обнаружены данные, изобличающие его деятельность против безопасности России. В настоящее время злоумышленник арестован.
Ранее в Крыму силовики задержали россиянку, уличенную в координации ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному парому. По данным ФСБ России, 25-летняя жительница полуострова по своей воле установила контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в мессенджере Telegram.
Следуя заданию куратора, женщина отправилась в район Крымского моста, откуда осуществляла координацию ракетного удара по грузовому железнодорожному парому, стоявшему в порту "Кавказ". Оплата за эту работу осуществлялась путем перевода денежных средств на криптокошелек. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Новости регионов: ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Крыму