Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

09 апреля, 18:13

Технологии

Регистрация для опекаемых и иностранцев без фамилий появится на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

На портале "Госуслуги" появится возможность регистрации для граждан, находящихся под опекой, а также для иностранцев, не имеющих фамилий. Правительство подписало соответствующее постановление, сообщило Минцифры РФ.

Опекуны и попечители смогут зарегистрировать на "Госуслугах" детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в интересах своих подопечных не только при личном визите в ведомство, но и в онлайн-формате.

Процесс будет похож на тот, который уже используется родителями для создания детских учетных записей. Зарегистрировать подопечного можно будет как самостоятельно через интернет, так и в МФЦ.

Порядок создания учетной записи будет следующим:

  • нужно запросить в своём личном кабинете сведения об опеке;
  • создать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого;
  • дождаться проверки сведений;
  • создать отдельный аккаунт – он будет связан с учетной записью опекуна.

При этом опекун сможет оформить в личном кабинете подопечного только те услуги, которые предусмотрены законом.

Кроме того, упростится процедура регистрации на "Госуслугах" для иностранцев. Создать аккаунт смогут даже представители тех стран, где в силу культурных особенностей у людей нет имен или фамилий.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить к 2027 году включение в портал "Госуслуги" показателя удовлетворенности населения качеством медпомощи и ее доступностью. Уточнялось, что доклад нужно представить до 1 июня 2026 года, далее – один раз в полгода.

технологии

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика