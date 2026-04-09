09 апреля, 18:13
Регистрация для опекаемых и иностранцев без фамилий появится на "Госуслугах"
На портале "Госуслуги" появится возможность регистрации для граждан, находящихся под опекой, а также для иностранцев, не имеющих фамилий. Правительство подписало соответствующее постановление, сообщило Минцифры РФ.
Опекуны и попечители смогут зарегистрировать на "Госуслугах" детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в интересах своих подопечных не только при личном визите в ведомство, но и в онлайн-формате.
Процесс будет похож на тот, который уже используется родителями для создания детских учетных записей. Зарегистрировать подопечного можно будет как самостоятельно через интернет, так и в МФЦ.
Порядок создания учетной записи будет следующим:
- нужно запросить в своём личном кабинете сведения об опеке;
- создать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого;
- дождаться проверки сведений;
- создать отдельный аккаунт – он будет связан с учетной записью опекуна.
При этом опекун сможет оформить в личном кабинете подопечного только те услуги, которые предусмотрены законом.
Кроме того, упростится процедура регистрации на "Госуслугах" для иностранцев. Создать аккаунт смогут даже представители тех стран, где в силу культурных особенностей у людей нет имен или фамилий.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить к 2027 году включение в портал "Госуслуги" показателя удовлетворенности населения качеством медпомощи и ее доступностью. Уточнялось, что доклад нужно представить до 1 июня 2026 года, далее – один раз в полгода.