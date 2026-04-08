Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 04:58

Политика

Малообеспеченные семьи в РФ смогут вернуть часть налогов с июня

Фото: depositphotos/strelok

Малообеспеченные семьи с детьми в России смогут вернуть часть уплаченных в прошлом году налогов уже с июня 2026 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Он уточнил, что речь идет о введенной семейной налоговой выплате в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Заявление на выплату можно подать через "Госуслуги", в Соцфонде или МФЦ – прием документов пройдет с 1 июня по 1 октября.

Депутат напомнил, что Соцфонд примет решение в течение 10 дней с даты регистрации заявления, в некоторых случаях срок может быть продлен до 20 дней.

Размер выплаты будет рассчитываться как разница между уплаченным за 2025 год НДФЛ и налогом, исчисленным с того же дохода по ставке 6%.

"Физлицу пересчитают НДФЛ за предыдущий год по ставке 6% и излишне уплаченную сумму в размере 7% вернут. Выплата поступит на счет заявителя в российском банке", – цитирует Антропенко ТАСС.

На данную выплату могут претендовать семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов с двумя и более несовершеннолетними детьми. Если же совершеннолетние дети обучаются по очным программам, то право на вычет распространяется до достижения ими 23 лет.

Ранее стало известно, что Соцфонд России в связи с майскими праздниками досрочно переведет семьям детские пособия, которые должны были прийти в начале мая. Речь идет о пособии на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячном пособии на первого ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву и по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

В 2025 году отделение Соцфонда по Москве и области оплатило родителям детей с инвалидностью свыше 150 тысяч выходных. Общая сумма выплат превысила 5 миллиардов рублей.

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц положены одному из работающих по трудовому договору родителей, а также опекуну или попечителю. В сумме получается до 24 дней в год.

политикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика