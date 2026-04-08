08 апреля, 05:24

TOI: Израиль нанес новые удары по Ирану после перемирия

СМИ сообщили о новых атаках Израиля по Ирану после перемирия

Армия Израиля продолжила наносить новые удары по территории Ирана, несмотря на объявление режима прекращения огня. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на чиновника службы безопасности.

На данный момент нет свидетельств того, что Израиль прекращает проведение военных операций, в том числе против ливанского шиитского движения "Хезболла".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня.

При этом представители Белого дома утверждали, что израильские власти согласились присоединиться к США в вопросе прекращения огня. Однако официального подтверждения от Тель-Авива не было.

В свою очередь, Иран согласился временно открыть Ормузский пролив. Суда смогут проходить по нему при координации с иранскими военнослужащими и с учетом технических ограничений.

Тегеран также передал Вашингтону свое мирное предложение, которое состоит из 10 пунктов. По данным СМИ, в него входят обязательство США о ненападении, согласие на обогащение урана, отмена санкций, вывод войск и прочее. Трамп назвал этот план приемлемой основой для дальнейших переговоров.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

