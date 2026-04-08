Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02:44

Политика

Иран заявил о победе в войне с США

Фото: depositphotos/lkpro

Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в войне с США после принятия мирного предложения Тегерана из 10 пунктов. Заявление Совбеза приводит гостелерадиокомпания республики.

В Иране заявили, что согласие на перемирие свидетельствует о последовательном отступлении Трампа в противостоянии с Исламской Республикой.

Издание Clash Report выяснило, что мирный план Ирана включает обязательство со стороны США о ненападении, согласие на обогащение урана, а также сохранение контроля над Ормузским проливом за Тегераном. Кроме того, будут отменены все санкции против республики, действия резолюций Совбеза ООН и решения Совета управляющих МАГАТЭ.

В документе также содержатся требования к Вашингтону вывести свои войска из региона, выплатить компенсации Тегерану и прекратить боевые действия на всех фронтах, включая операции против ливанского шиитского движения "Хезболла".

Безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель при координации с ВС Ирана и с учетом технических ограничений. Переговоры США и Ирана могут начаться уже 10 апреля в пакистанском Исламабаде.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня.

Он назвал мирное предложение Ирана приемлемой основой для переговоров. По его словам, двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение.

В Белом доме добавили, что Израиль также согласился присоединиться к США в вопросе двухнедельного прекращения огня. Тем не менее официального подтверждения от Тель-Авива пока не было.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика