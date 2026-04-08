Press TV: алюминиевый завод и нефтекомплекс в Иране подверглись обстрелам

Фото: depositphotos/nitinut380

Военные США и Израиля атаковали алюминиевый завод и нефтехимический комплекс на территории Ирана. Об этом сообщает издание Press TV.

Уточняется, что под удары попали алюминиевый завод в городе Эрак и нефтекомплекс Fajr в городе Бендер-Махшехр.

Тем временем иранские военнослужащие нанесли очередную серию ударов по американским военным базам в Ираке. В частности, удары наносились по базе "Виктория" в районе аэропорта Багдада и по объектам США в Эрбиле.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросил Иран на две недели открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также премьер призвал стороны прекратить военные действия на тот же срок.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время Вашингтон находится в разгаре "жарких" переговоров по Ирану. Он добавил, что в скором времени также состоится брифинг по предложению Пакистана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.