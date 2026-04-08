Цены на нефть резко упали на фоне перемирия США и Ирана

Мировые цены на нефть резко снизились после сообщений о прекращении огня между США и Ираном. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 03:30 по московскому времени, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE снизилась на 13,6% – до 94,6 доллара за баррель. При этом майские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 16,6% – до 94,1 доллара за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня. В свою очередь, Иран согласился временно открыть Ормузский пролив.

Вашингтону также передали мирное предложение Тегерана, которое Трамп назвал приемлемой основой для переговоров. По данным СМИ, этот план содержит обязательство США о ненападении, согласие на обогащение урана, отмену санкций, вывод войск и прочие условия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.