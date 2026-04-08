В России предложили разрешить родителям работать удаленно во время каникул

В России предложили закрепить в Трудовом кодексе право сотрудников с детьми школьного возраста работать удаленно во время каникул. С таким предложением депутаты фракции "Новые люди" обратились к главе Минтруда Антону Котякову, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, сотрудников будут временно переводить на дистанционную или комбинированную работу, если "выполняемая трудовая функция позволяет осуществлять ее без ущерба для работодателя".

Такой подход позволит не вводить безусловную обязанность удаленной работы для всех случаев, а установить ее там, где это объективно возможно, подчеркнули депутаты.

Отказ работодателя должен будет допускаться только в случае объективной невозможности выполнения работы дистанционно или в комбинированном формате.

В Госдуме также предложили закрепить перенос промежуточных аттестаций по семейным обстоятельствам для студентов, имеющих детей. Сейчас порядок проведения экзаменов, зачетов и ликвидации академической задолженности устанавливается самими образовательными организациями и регулируется их внутренними актами.

По словам депутатов, в ряде случаев вузы идут навстречу студентам-родителям и переносят аттестации из-за ухода за ребенком. Однако такие решения принимаются индивидуально и зависят от позиции администрации или преподавателей.