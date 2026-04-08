Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 04:47

Политика
Главная / Новости /

В России предложили разрешить родителям работать удаленно во время каникул

Депутаты предложили разрешить родителям работать удаленно во время каникул

Фото: Москва 24/Анна Селина

В России предложили закрепить в Трудовом кодексе право сотрудников с детьми школьного возраста работать удаленно во время каникул. С таким предложением депутаты фракции "Новые люди" обратились к главе Минтруда Антону Котякову, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, сотрудников будут временно переводить на дистанционную или комбинированную работу, если "выполняемая трудовая функция позволяет осуществлять ее без ущерба для работодателя".

Такой подход позволит не вводить безусловную обязанность удаленной работы для всех случаев, а установить ее там, где это объективно возможно, подчеркнули депутаты.

Отказ работодателя должен будет допускаться только в случае объективной невозможности выполнения работы дистанционно или в комбинированном формате.

В Госдуме также предложили закрепить перенос промежуточных аттестаций по семейным обстоятельствам для студентов, имеющих детей. Сейчас порядок проведения экзаменов, зачетов и ликвидации академической задолженности устанавливается самими образовательными организациями и регулируется их внутренними актами.

По словам депутатов, в ряде случаев вузы идут навстречу студентам-родителям и переносят аттестации из-за ухода за ребенком. Однако такие решения принимаются индивидуально и зависят от позиции администрации или преподавателей.

Госдума предложила увеличить количество выходных работающим родителям в РФ

Читайте также


политикаобщество

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика