Интервалы движения увеличены на Кольцевой линии метро Москвы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки, сообщил столичный департамент транспорта.

Причиной стал человек на пути, отметили в ведомстве.

Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Это было связано с самокатом на путях. Позднее поезда снова ввели в график.

До этого интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Уточнялось, что это было необходимо для проверки инфраструктуры.