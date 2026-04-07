Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка освобожден от должности из-за утраты доверия

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, в чьи обязанности входило курирование сельского хозяйства, освобожден от своей должности в связи с утратой доверия, передает ТАСС из зала суда.

Вместе с тем Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ имущество Коробки, а также связанных с ним лиц, чьи коррупционные активы были оценены в 10 миллиардов рублей.

Сам Коробка не высказал своей позиции относительно заявленных требований. Другие ответчики по данному гражданскому спору просили суд отказать в удовлетворении иска.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщали, что суд принял к производству антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки и связанным с ним лицам.

Установлено, что Коробка вел совместную незаконную деятельность с депутатами Законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей.

Ответчиками по гражданскому делу, помимо самого вице-губернатора, стали 20 физических и 3 юридических лица. Суд арестовал их имущество.

До этого в надзорных органах региона заявляли, что стоимость коррупционных активов Коробки превышает 10 миллиардов рублей. В их число входят 1,8 тысячи гектаров земли, здания и помещения общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, 12 компаний, а также права аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель.

Ранее прокуратура города Ессентуки потребовала взыскать более 101 миллиона рублей с экс-сотрудницы инспекции госстройнадзора Минстроя Ставропольского края. Указывалось, что старший госинспектор за 19 лет службы купила имущество на указанную сумму.