Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 21:38

Происшествия

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка освобожден от должности из-за утраты доверия

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, в чьи обязанности входило курирование сельского хозяйства, освобожден от своей должности в связи с утратой доверия, передает ТАСС из зала суда.

Вместе с тем Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ имущество Коробки, а также связанных с ним лиц, чьи коррупционные активы были оценены в 10 миллиардов рублей.

Сам Коробка не высказал своей позиции относительно заявленных требований. Другие ответчики по данному гражданскому спору просили суд отказать в удовлетворении иска.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщали, что суд принял к производству антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки и связанным с ним лицам.

Установлено, что Коробка вел совместную незаконную деятельность с депутатами Законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей.

Ответчиками по гражданскому делу, помимо самого вице-губернатора, стали 20 физических и 3 юридических лица. Суд арестовал их имущество.

До этого в надзорных органах региона заявляли, что стоимость коррупционных активов Коробки превышает 10 миллиардов рублей. В их число входят 1,8 тысячи гектаров земли, здания и помещения общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, 12 компаний, а также права аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель.

Ранее прокуратура города Ессентуки потребовала взыскать более 101 миллиона рублей с экс-сотрудницы инспекции госстройнадзора Минстроя Ставропольского края. Указывалось, что старший госинспектор за 19 лет службы купила имущество на указанную сумму.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика