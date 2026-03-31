Прокуратура потребовала взыскать более 100 млн руб с экс-чиновницы Ставрополья

Прокуратура города Ессентуки потребовала взыскать более 101 миллиона рублей с экс-сотрудницы инспекции госстройнадзора Минстроя Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, старший госинспектор за 19 лет службы купила имущество на вышеуказанную сумму. Во время антикоррупционной проверки она не смогла подтвердить "законность происхождения дорогостоящих активов". В связи с этим прокуроры иск направили иск в суд.

Уголовное дело о получении бывшей госслужащей взяток ранее было направлено надзорным ведомством в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее Владимир Путин обратил внимание, что в прошлом году количество коррупционных преступлений в стране увеличилось на 12,3%. Российский лидер отметил важность работы по выявлению источников преступных доходов и имущества коррупционеров.