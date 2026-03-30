30 марта, 11:24

Происшествия

Суд в Москве приговорил к 7,5 года генерала Кувшинова по делу о хищении 57 млн рублей

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии строгого режима экс-начальника 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ Константина Кувшинова, сообщает газета "Известия".

Его признали виновным по уголовному делу о хищении более 57,5 миллиона рублей при выполнении госконтракта и в получении взятки. Помимо этого, Кувшинов был лишен звания генерал-майора медицинской службы запаса и ордена Александра Невского. Ему также назначен штраф на сумму 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, суд постановил взыскать с Кувшинова ущерб, причиненный государству, на сумму 56,5 миллиона рублей. После оглашения приговора он был взят под стражу.

Бывший генерал-майор был арестован 26 августа 2025 года по обвинению в хищении средств, которые были выделены на закупку медоборудования. По данным следствия, в 2022 году военно-медицинская организация заключила контракт с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на приобретение, а также дальнейшую поставку оборудования на сумму около 100 миллионов рублей.

Кувшинов, действуя в сговоре с представителями фирм, существенно завысил цены. Это позволило похитить около 57 миллионов рублей.

Обвиняемый признал вину по делу о хищении, а на судебном заседании принес извинения Минобороны РФ. По его словам, до дачи признательных показаний он обратился к духовнику и покаялся, что и подтолкнуло его к явке с повинной.

Ранее Владимир Путин констатировал, что в прошлом году количество коррупционных преступлений в стране увеличилось на 12,3%. Он обратил внимание на важность работы по выявлению источников преступных доходов и имущества коррупционеров. Пристального контроля со стороны прокуроров требует ситуация в ОПК, подчеркнул президент.

