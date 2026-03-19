19 марта, 21:55

Суд арестовал экс-главу Звездного городка по делу о взятках

Фото: depositphotos/spaxiax

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал экс-главу Звездного городка, сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Изначально он проходил обвиняемым по делу о получении взятки в 365 тысяч рублей через посредников за приемку работ по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты. Тогда ему назначили домашний арест.

Позже выяснилось, что чиновник причастен еще к 6 взяткам. Было возбуждено уголовное дело, ему предъявили обвинение.

Бывший глава городского округа действовал вместе со своим первым заместителем и еще 6 сообщниками. Их задержали 13 марта.

Как установило следствие, с 2023 по 2025 год чиновник и его заместитель получили от предпринимателей 9,97 миллиона рублей в обмен на помощь в получении госконтрактов по благоустройству территории и ремонту принадлежащих городу зданий. Всего подозреваемые получили 4 взятки лично и 2 – через посредников.

Ранее суд арестовал первого замглавы города Пятигорска Светлану Марченко по делу о хищении свыше 117 миллионов рублей. Ей предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

