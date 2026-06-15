АТОР: туры в Турцию на июль обойдутся от 120 тысяч рублей на двоих

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Стоимость путевки в Турцию по системе "все включено" для российских туристов на июль стартует от 120 тысяч при бронировании в июне. Речь идет о туре на двоих на 10 дней, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Отдых "все включено" в Турции в июле, если покупать тур сейчас: бюджетные 4 звезды и ультрабюджетные 5 звезд – 120–185 тысяч рублей (10 ночей на двоих, с перелетом из Москвы)", – уточнили в организации.

Если же говорить о хороших "четверках" и бюджетных "пятерках", то цены начинаются от 175 тысяч и заканчиваются 254 тысячами рублей. При этом хорошие 5 звезд обойдутся в 255–350 тысяч рублей. На качественные пятизвездочные отели высокого уровня придется потратить 365–420 тысяч рублей, премиум 5 звезд – 420–600 тысяч рублей, "тяжелый люкс" встанет как минимум в 650 тысяч рублей, как максимум – в 1,8 миллиона рублей.

Представители АТОР добавили, что путевки в Турцию на июль и август стоят в среднем на 2–4% ниже, чем весной, если бронировать их в середине июня. Люксовые отели готовы предложить скидки до 12%.

При этом сентябрь – самый бюджетный месяц для отдыха в Турции, но его забронировать лучше уже сейчас.

"Аналитики АТОР фиксируют подъем спроса на осеннюю Турцию, цены могут пойти вверх уже скоро", – заключили в ассоциации.

Ранее член ассоциации туроператоров Нихат Юзбашы рассказал, что турецкие отельеры планируют максимально снизить цены на отдых в стране из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. По его словам, сейчас приходится соперничать с Египтом, Грецией, Тунисом и балканскими странами.