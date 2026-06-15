Daily Mail: в Британии надзирательницу осудят за поцелуи с заключенным

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В Британии 30-летнюю Мишель Молвер, работавшую надзирательницей в тюрьме строгого режима "Белмарш", осудят за поцелуи с заключенным, который был приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в расправе над 20-летним мужчиной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Женщина рассказала, что познакомилась с 23-летним Камаю Матюриным, который отбывает наказание с 16 лет, когда работала руководителем отдела трудоустройства в тюрьме. По ее словам, она целовалась с заключенным в мастерской, а также отправляла ему письма.

При этом Молвер не считает отношения с Матюриным "недопустимыми". По ее мнению, поцелуи с заключенным не являются преступлением.

Ранее в Великобритании 23-летняя сотрудница исправительного учреждения Изабель Дейл получила 3,5 года лишения свободы за романтические отношения с заключенными.

По данным СМИ, надзирательница завязала роман с 33-летним Шахидом Шарифом, который отбывал наказание за участие в ограблении. Другим мужчиной стал 28-летний Коннор Мани, осужденный за ДТП со смертельным исходом.

Выяснилось, что Дейл и Шариф вступали в интимную связь в помещении для молитв на территории тюрьмы. Кроме того, надзирательница участвовала в контрабанде наркотиков и тайно передала возлюбленному мобильный телефон.

