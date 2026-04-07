07 апреля, 18:37
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожской области
Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после удара по школе в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в МАХ.
По ее словам, дело возбуждено по статье 205 УК РФ. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и причастных к атаке.
ВСУ с применением БПЛА нанесли удар по территории школы в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа 7 апреля. В результате от полученных ранений погиб заместитель главы администрации округа Александр Резниченко, который помогал эвакуировать детей.
Пострадали 7 детей и 3 взрослых, они получили ранения разной степени тяжести. Все находятся под медицинским наблюдением. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает.