СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожской области

Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после удара по школе в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в МАХ.

По ее словам, дело возбуждено по статье 205 УК РФ. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и причастных к атаке.

ВСУ с применением БПЛА нанесли удар по территории школы в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа 7 апреля. В результате от полученных ранений погиб заместитель главы администрации округа Александр Резниченко, который помогал эвакуировать детей.

Пострадали 7 детей и 3 взрослых, они получили ранения разной степени тяжести. Все находятся под медицинским наблюдением. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает.